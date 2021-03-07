لفتة إنسانية.. بابا الفاتيكان يلتقي والد الطفل آلان الكردي

نشر الحساب الرسمي للفاتيكان، اليوم الأحد، صورة توثق لحظة لقاء البابا فرنسيس الثاني، وعبد الله والد الطفل آلان الكردي، الذي أثار موته غرقًا في 2015 ضجة عالمية واسعة.

وقال حساب الفاتيكان "أبدى "السيد عبد الله امتنانه للبابا على الإعراب عن قربه من مأساته ومأساة جميع المهاجرين الذين يسعون إلى التفاهم والسلام والأمن عندما يخاطرون بحياتهم في مغادرة بلادهم".

وخلال اللقاء، استمع البابا من خلال مترجم إلى قصة عبد الله وعائلته، وأعرب عن تعاطفه مع خسارته اثنين من أبنائه إضافة إلى زوجته في الحادث الذي سلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين.

وفي سبتمبر 2015، أبحرت عائلة الطفل آلان وهي من مدينة عين العرب "كوباني" السورية من السواحل التركية تجاه اليونان عبر قارب صغير، إلا أنه سرعان ما تحطم القارب ليلقى الطفل ذو الـ3 سنوات وأحد إخوته وأمه حتفهم، قبل أن تلقي به الأمواج إلى الشاطئ، وتشكل صورة جثته رمزًا للرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.