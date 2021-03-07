وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على مقترح قانون بحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
ودعا حزب الشعب السويسري اليميني إلى إجراء هذا الاستفتاء تحت شعارات مثل "أوقفوا التطرف".
وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.
وقالت جمعيات إسلامية سويسرية بارزة إنه "يوم أسود" للمسلمين، وفقًا لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. حظر النقاب في سويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.