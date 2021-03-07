رسميا.. حظر النقاب في سويسرا

وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على مقترح قانون بحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

ودعا حزب الشعب السويسري اليميني إلى إجراء هذا الاستفتاء تحت شعارات مثل "أوقفوا التطرف".

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.

وقالت جمعيات إسلامية سويسرية بارزة إنه "يوم أسود" للمسلمين، وفقًا لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية.