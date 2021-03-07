أعلن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية تعرضت لحوالي 20 ألف زلزال خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي قوله إن سلسلة الزلازل بدأت في 24 فبراير عندما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة بالقرب من شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا - على بعد حوالي 32 كيلومترًا من العاصمة ريكيافيك.
وكانت الغالبية العظمى من آلاف الزلازل التي أعقبت زلزال 24 فبراير طفيفة، حيث تم تسجيل زلزالين فقط فوق 5.0 درجات، ومع ذلك شعر سكان ريكيافيك بالهزات يومًا بعد يوم.
في غضون ذلك، حذر مسئولون وخبراء بأيسلندا من أن احتمال حدوث ثوران بركاني بات وشيكا. فيما قامت السلطات بنشر معدات مراقبة البراكين في المنطقة، من أنظمة الـ"جي.بي.إس" وأجهزة تسجيل الزلازل، إلى كاميرات الويب وأجهزة الكشف عن الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 ألف زلزال تضرب أيسلندا خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.