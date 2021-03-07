مقتل الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو إثر تحطم مروحيته

توفي الملياردير والسياسي الفرنسي البارز أوليفييه داسو في حادث تحطم طائرة مروحية في بلدية دوفيل بإقليم كالفادوس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
ويعد داسو صاحب الـ 69 عاما، الابن الأكبر لقطب صناعة الطائرات الملياردير الفرنسي سيرج داسو، والتي تصنع مجموعته طائرات "رافال" الحربية وتمتلك صحيفة "لو فيجارو" الشهيرة.
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "داسو كان محبا لفرنسا.. نقيب صناعة ونائب ومنتخب محلي وقائد احتياطي في سلاح الجو لم يسبق له مثيل"، مؤكدا أن موته المفاجئ خسارة كبيرة، معربا عن تعازيه للعائلة وأحبائه.
وشغل أوليفييه داسو منصب نائب رئيس الجمهورية منذ عام 2002، ويعد من أشهر السياسيين والاقتصاديين في فرنسا.
وأكدت السلطات المحلية الفرنسية مصرع داسو والطيار على خلفية تحطم المروحية قرب كالفادوس.
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