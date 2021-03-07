لبنان.. وزارة الدفاع تعلن تجميد تراخيص حمل الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، اليوم الأحد، وقف تراخيص حمل الأسلحة النارية اعتبارا من يوم غد الإثنين.
وقال بيان صادر عن وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زينة عكر إنه تم تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة المعمول بها بحسب القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارًا من غدا الاثنين، وحتى إشعر آخر.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية تعليق الجلسات والأعمال الادارية في المحاكم العسكرية بسبب ظهور حالات كورونا.
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