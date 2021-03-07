أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية نصحت رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخُبر.
يأتي ذلك بعدما نقلت "رويترز" عن مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية في ظل تصعيد عسكري حاد بين المملكة ومليشيات الحوثي في اليمن.
وظهر اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، بينها 5 طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تحذر رعايها في السعودية من هجمات صاروخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.