أخبار اليمن : الجيش اليمني يتوعد الرياض بـ"عملية واسعة النطاق" في العمق

الجيش اليمني يتوعد الرياض بـ"عملية واسعة النطاق" في العمقأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية توازن الردع السادسة، التي استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام وعسير وجيزان.

وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم،” بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية”.

وأوضحت أن 10 طائرات مسيرة من نوع صماد3 وصاروخ ذوالفقار استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام.

وأشارت إلى أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بأربع طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر محققة إصابة دقيقة.

كما أكدت القوات المسلحة أن عملية توازن الردع السادسة تأتي في إطار حق اليمن الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل.

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.