السعودية : استهداف الحوثيين لميناء رأس تنورة يهدد إمدادات البترول للعالم

جدة - نرمين السيد - عبر مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن شجبه محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحى السكنى فى مدينة الظهران، وأكد أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، فى ميناء رأس تنورة، فى المنطقة الشرقية، الذى يُعد من أكبر موانئ شحن البترول فى العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستى بالقرب من الحى السكنى التابع لشركة أرامكو السعودية فى مدينة الظهران، الذى يسكنه الآلاف من موظفى الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه، بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو المُمتلكات.

كما أشار المصدر، فى تصريحه، إلى أن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمى. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتى تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.