فيديو .. إصابة طفل برصاص قناص حوثى بالحديدة غرب اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أفاد مصدر طبى، أن الطفل غالب أحمد غالب البالغ من العمر "9 سنوات"، أصيب برصاص قناص حوثى فى الفك السفلى من الوجه.
وأكد، أن الأهالى هرعوا لإسعاف الطفل وتم تحويله إلى مستشفى المخا لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وحالته مستقرة ومن المحتل نقله إلى مستشفيات عدن، بحسب الإعلام العسكرى للقوات المشتركة.
وتواصل ميليشيات الحوثى ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق الأهالى والمدنيين فى محافظة الحديدة، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ مطلع العام الحالى 52 قتيلاً وجريحاً.
وكانت ميليشيا الحوثى، استهدفت، أمس السبت، منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، حيث قصفت منازل المدنيين بقذائف مدفعية B10، وبسلاح نوع م.ط عيار 23، خلال ساعات النهار بصورة كثيفة.
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