عاجل .. اعتقال مسؤول خلية الإعدامات فى تنظيم داعش بالعراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، قال الجهاز فى بيان له إنه تمت الإطاحة، بأحد الأهداف الهامة، جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة فى منطقة الدورة جنوبى العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف البيان أن "ضباطنا الأبطال تمكنوا من اعتقال الإرهابى (عاشور النعيمى) المكنى بعاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".