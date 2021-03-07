أخبار اليمن : تحذير من تناول القهوة باردة

تحذير من تناول القهوة باردةأكدت أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي، الطبيبة الروسية، نوريا ديانوفا، أن القهوة المحضرة قبل ساعات قد تكون ضارة بالصحة، لكن ليس جميعها.

ونوهت الخبيرة في مقابلة أجرتها مع راديو «سبوتينك» إلى أن أي مشروب، والقهوة ليست استثناء، معرض لخطر متزايد لظهور العديد من الكائنات الحية الدقيقة فيها نتيجة تركها في الهواء الطلق.

وبينت الخبيرة أنه عند تناول القهوة السوداء، لن يحدث لها شيء خلال أول ساعتين.

ولكن إذا أضيف الحليب أو الكريمة إلى القهوة، فأنت بحاجة إلى تناول المشروب في أسرع وقت ممكن.

وقالت الخبيرة: «الرطوبة هي أفضل بيئة لتطور البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.

إذا قمت بإضافة الحليب إلى القهوة، فإن خطر نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها يزداد عدة مرات. لذلك تحتاج إلى شرب مثل هذا المشروب في الساعة القادمة».

وحذرت ديانوفا من أن «القهوة لها أيضًا تأثير نفسي بسبب رائحتها ومذاقها إلى جانب العناصر الغذائية».