بابا الفاتيكان يلتقى بوالد الطفل الغريق إيلان كردى

جدة - نرمين السيد - التقى البابا فرنسيس بوالد الطفل الراحل إيلان كردى، الذى أصبحت صورة جثته التى جرفتها المياه إلى شاطئ تركى قبل ستة أعوام رمزا لمعاناة السوريين الساعين للفرار من الحرب.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال الفاتيكان فى بيان له، إن البابا التقى بعبد الله كردى عقب قداس بمدينة أربيل فى ختام زيارة تاريخية للعراق.

وجاء فى البيان "أمضى البابا وقتا طويلا معه كردى، وتمكن بمساعدة مترجم من الاستماع إلى ألم أب فقد أسرته".

وأعرب كردى عن شكره للبابا على "قربه من المأساة ومن الألم الذى يشعر به كل هؤلاء المهاجرين الذين يسعون للتفاهم والسلام والأمن ويخاطرون بحياتهم لمغادرة بلادهم".

وغرق الطفل إيلان مع والدته وأخيه جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة تركيا عام 2015، وهو فى طريقه إلى أوروبا.