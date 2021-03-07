جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مصدر محلى، بالمحافظة فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القذائف أسفرت عن إصابة ستة أطفال، بجروح مختلفة فى أثناء عودتهم من المدرسة وجرى إسعافهم إلى المستشفى للعلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 6 أطفال بقذائف ميليشيا الحوثى الإرهابية استهدفت محافظة تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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