عاجل .. الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير صاروخ حوثى استهدف مرافق أرامكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن اعتراض الصاروخ الباليستى الذى استهدف مرافق شركة أرامكو وتدميره، تسبب فى سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين. وأشارت وزارة الدفاع السعودية، إلى أن محاولة الاعتداء الحوثى على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو بالظهران اعتداء إرهابى جبان.

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