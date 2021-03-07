الهند تبدأ حملة ترحيل للاجئى الروهينجا فى ولاية جامو وكشمير

ويوجد عشرات من مسلمى الروهينجا فى "مركز اعتقال" مؤقت فى سجن هيرا ناجار فى جامو شمال الهند، بعد أن أجرت السلطات المحلية اختبار بصمات واختبارات أخرى على المئات لتحديد هوياتهم.
وقال أحد المسؤولين: "الحملة جزء من عملية لتعقب الأجانب المقيمين قى جامو دون وثائق سارية قانونا". وأضاف "بدأنا عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين".
ونقلت وكالة "رويترز" عن الروهينجا الذين يقيمون فى جامو قولهم إنهم يخشون ترحيلهم بعد اعتقالات مطلع الأسبوع.
وفر مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش والهند بعد حملة قمع دامية شنتها قوات الأمن فى ميانمار فى عام 2017.
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