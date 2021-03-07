الملياردير أوليفييه داسو .. قائد الصناعة الفرنسية يلقى حتفه في حادث تحطم طائرة غامض

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حسابه اليوم الأحد على تويتر، الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو ، النائب الفرنسي ونجل الملياردير المتوفى للطيران سيرج داسو، لقي حتفه في حادث تحطم مروحية الأحد، واصفا إياه بـ "خسارة كبيرة" للبلاد.

ودعه ماكرون قائلا "أحب أوليفييه داسو فرنسا" مضيفا "قائد الصناعة، والنائب، والمسؤول المحلي المنتخب، وقائد الاحتياط في القوات الجوية، خلال حياته، لم يتوقف عن خدمة بلدنا"

وكان الرجل البالغ من العمر 69 عامًا في المرتبة 12 من حيث أغنى شخص في فرنسا بثروة صافية قدرها 7.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وجد الملياردير الفرنسي، مارسيل داسو، كان مصمم طائرات في الحرب العالمية الأولى أسس إمبراطورية طيران.

وعمل أوليفييه في شركة عائلته قبل أن يصبح مشرعًا عن حزب Les Republicains المحافظ في عام 2002.

وتحطمت المروحية بالقرب من دوفيل على الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، بحسب وكالة فرانس برس.

وسجل الملياردير الفرنسي الراحل العديد من الأرقام القياسية في السرعة الجوية، وراح اليوم ضحية حادث تحطم مروحية غامض في شمال فرنسا. وكان أوليفييه داسو ، 69 عامًا ، الابن الأكبر للملياردير الفرنسي الراحل سيرج داسو ، يحلق فوق توك ، بالقرب من دوفيل في منطقة نورماندي ، عندما سقطت الطائرة بعد ظهر يوم الأحد. وهو والد لثلاثة أطفال عثر على جثته اليوم وإلى جواره رجل آخر لم يتم التعرف على هويته ولكن يعتقد أنه كان يقود المروحية. وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على موقع تويتر لتحية الرجل الراحل الذي قال عنه "لم يتوقف عن خدمة بلدنا"

وفي وقت وفاته، كان يعتقد أن ثروة داسو تتجاوز ما يعادل 6 مليارات يورو، وفقًا لمصادر في عالم المال في باريس. وكان داسو عضوًا في البرلمان عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002، وكان يحتل المرتبة 361 في قائمة أغنى رجل في العالم إلى جانب شقيقيه وشقيقته. وولد في عام 1951 في ضاحية بولون بيلانكور الباريسية، وكان الابن الأكبر للملياردير الفرنسي الراحل سيرج داسو ، الذي قامت شركته داسو للطيران ببناء طائرات رافال المقاتلة والتي تمتلك أيضًا صحيفة لو فيجارو.

وورث هو وأخوته الثلاثة الآخرون في وقت لاحق شركة داسو للطيران، التي أسسها مارسيل جد داسو في عام 1929. مارسيل، ولد مارسيل بلوخ، كان أسطورة طيران يهودية تم أسره من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وإرساله إلى معسكر اعتقال بوخنفالد. وغير اسمه لاحقًا إلى داسو، بمعنى "دبابة هجومية" تكريمًا للاسم المستعار لأخيه أثناء الحرب. وتولى ابنه، سيرج داسو، والد أوليفييه داسو، الشركة التي تتخذ من باريس مقرًا لها في عام 1986. ولكن في مايو 2018، توفي سيرج بنوبة قلبية في باريس عن عمر يناهز 93 عامًا وأصبح أوليفييه رئيسًا للشركة.

وتخرج أوليفييه من أكاديمية القوة الجوية - École de l'Air- في عام 1974 قبل أن يتأهل كطيار لقواعد الطيران (IFR) في عام 1975. وكما أنه حاصل على درجة الماجستير في الرياضيات ودكتوراه في حوسبة إدارة الأعمال. وذهب النائب لتمثيل دائرة واز في الجمعية الوطنية الفرنسية وكان عضوًا في حزب الجمهوريين منذ عام 2002. وسجل الطيار المؤهل رقمًا قياسيًا في السرعة لأول مرة في Dassault Falcon 50 التي كانت تحلق من نيويورك إلى باريس في عام 1977. وكانت هناك نجاحات مماثلة في العقود التالية ، بما في ذلك من باريس إلى أبو ظبي في Falcon 900 EX في عام 1996. واستقال داسو في وقت لاحق من منصبه كمدير لشركة داسو بسبب دوره السياسي لتجنب أي تضارب في المصالح.