العراق.. المخابرات تعتقل مسئول خلية الإعدامات في تنظيم داعش

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اعتقال مسئول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" جنوب العاصمة بغداد. وقال الجهاز في بيان له بثته قناة "السومرية": "تمت الإطاحة، بأحد الأهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد". وأضاف: "ضباطنا الأبطال تمكنوا من اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بـ(عاشور الذباح) المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

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