قالت وسائل إعلام محلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد.
ونقلت قناة "تي.في.جي.إي المحلية، عن مصادر قولها إن 4 انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية هزت مدينة باتا في غينيا الاستوائية.
ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، وعدد القتلى، والمصابين بشكل دقيق.
وبث التلفزيون المحلي لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثًا من تحت أكوام الأنقاض.
وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين، ومعظمهم من الأطفال، إلى أمام مستشفى محلي، حيث ظهر في عدة لقطات مصورة بعض الضحايا وهم يرقدون على الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 20 شخصا جراء انفجارات بمدينة باتا في غينيا الاستوائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.