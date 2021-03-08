مقتل 17 شخصا فى انفجارات بمنشآت عسكرية فى غينيا الاستوائية

جدة - نرمين السيد - كتبت الوزارة، على صفحتها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن "حصيلة القتلى الرسمية المسجلة فى المستشفيات، نتيجة الانفجارات بالثكنات العسكرية بحى نكوانتوما فى باتا، بلغت إلى الآن 17 شخصًا"، مشيرة إلى تجاوز أعداد المصابين 400 مصابا موزعين على المستشفيات.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت سابقًا أن 3 انفجارات لم يعرف سببها ضربت منشآت عسكرية فى باتا، وأن مبان تضررت نتيجة الانفجار الأول، فيما علق أشخاص تحت الأنقاض نتيجة الانفجارات.
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