التعاون الخليجى يدين محاولة الاعتداء على أرامكو وميناء رأس تنورة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، شدد مجلس التعاون الخليجى على أن الاعتداءات الإرهابية، لا تستهدف أمن السعودية ومقدراتها وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمى. وفشلت ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، فى وقت سابق اليوم الأحد، فى استهداف ميناء رأس تنورة والحى السكنى بمدينة الظهران شرق السعودية. وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية فى ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران "اعتداء إرهابى جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمى". وأدانت الخارجية الكويتية، مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية فى السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة. واعتبرت فى بيان أن استمرار هذه الجرائم "الإرهابية" يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية وتقويضا لاستقرار المنطقة وتحديا للقانون الدولى والإنسانى. ومن جهتها، دانت البحرين استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو فى الظهران، واعتبرت أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية. وقالت البحرين إن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران تهديد للملاحة وإمدادات الطاقة. وأكدت البحرين تضامنها ودعمها للسعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدى لهذه الأعمال العدوانية "الجبانة".

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