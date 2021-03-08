حسم خوان لابورتا انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، حيث سيعود إلى هذا المنصب للمرة الثانية بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي جرت الأحد.
وقال برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات، بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين.
وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7 بالمئة، بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2 بالمئة من الأصوات.
وكان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، وفي عهده حصل الفريق عام 2009 على 6 بطولات محققا سداسية تاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة لابورتا.. "رئيس السداسية" يحسم انتخابات برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.