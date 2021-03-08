بريطانيا تسجل أول انخفاض فى وفيات كورونا منذ أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة، ارتفاع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى المملكة المتحدة منذ بداية تفشى الوباء إلى 124 ألفًا و501 حالة، وفقًا لإحصاء وزارة الصحة.

وتشهد بريطانيا انخفاضًا كبيرًا فى أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، ما ربطه مراقبون ببرنامج التطعيم المكثف الذى تنفذه الحكومة باستخدام اللقاحات المضادة للفيروس، فضلًا عن القيود الصارمة التى فرضتها الحكومة على التجمعات.