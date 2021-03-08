مصرع 8 اشخاص وإصابة 170 في حريق بمركز مهاجرين في صنعاء

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مصرع 8 أشخاص وإصابة 170 آخرين، بسبب حريق في مركز احتجاز مهاجرين، بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في تغريدات عبر تويتر: "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في صنعاء".
وأضافت: "توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.. قلوبنا ومواساتنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".
وترتكب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فظائع وجرائم ضد الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، وخاصة بعض الأجزاء من صنعاء.
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