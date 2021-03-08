قتلى وجرحى فى مالى إثر هجوم شنه مسلحون على وحدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان أن الجنود تمكنوا من تصفية 4 عناصر من المجموعة المسلحة التى هاجمت الوحدة العسكرية​​​.

وتعانى مالى من تصاعد أعمال العنف فى الشمال والوسط، حيث تسيطر جماعات متطرفة موالية لتنظيمى "القاعدة" و"داعش" على مناطق واسعة منها.

وتشن جماعات متشددة هجمات من حين لآخر على قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين فى المنطقة، كما تؤجج صراعا عرقيا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.