جدة - نرمين السيد - أظهرت البيانات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 90.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم فى الولايات المتحدة.





ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدم فى الولايات المتحدة، حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، 90 مليون و351 ألفًا و750 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من أصل أكثر من 116.36 مليون جرعة وُزعت على مقدمى الخدمة. وبحسب تلك البيانات، حصل أكثر من 58.87 مليون شخص فى الولايات المتحدة على الجرعة الأولى على الأقل، من بينهم أكثر من 30.68 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تقدم أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.