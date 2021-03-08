الحزب الحاكم فى كوت ديفوار يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

جدة - نرمين السيد - وواجه حلفاء واتارا تحديا مشتركا من جانب حزبين معارضين بقيادة الرئيسين السابقين هنرى كونان بيدييه ولوران باجبو لكن المعارضة أخفقت فى أن تشكل تحديا قويا. وحصل حزب واتارا الحاكم "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام"، على 147 مقعدا من إجمالى مقاعد البرلمان وعددها 255 مقعدا. جدير بالذكر، أن الانتخابات تأتى بعد أشهر فقط من فوز واتارا بفترة رئاسية ثالثة فى انتخابات شابتها اضطرابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل، فى أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التى دارت خلال عامى 2010 و2011.

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