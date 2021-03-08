فرنسا تسجل 130 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 21 ألف إصابة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 88.574، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 3.904.233.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3.772.579.

وكانت الوزارة أعلنت فى اليوم السابق، عن تسجيل 170 وفاة و23.306 إصابات بالفيروس.