زوجة الأمير هارى : ملكة بريطانيا منحتنى هدية .. والعائلة المالكة ظلمتنى

جدة - نرمين السيد - قالت ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، إن ملكة بريطاني الملكة إليزابيث الثانية كانت شخصية رائعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها منحتها هدية عقب خطوبتها من الأمير هارى عبارة عن أقراط من اللؤلؤ وقلادة.





جاء ذلك، خلال اللقاء التاريخى الذى أجرته المذيعة العالمية أوبرا وينفرى، مساء امس الأحد، مع ميجان ماركل، وزوجها الأمير هارى.

وأشارت إلى أن الملكة إليزابيث عاملتها عقب الخطوبة مثل حفيدتها، حيث وضعت على قدميها بطانية للدفء تستخدمها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية على ركبتها.

ورغم ثنائها على ملكة بريطانيا، انتقدت ميجان أفراد الأسرة الحاكمة فى بريطانيا، قائلة: "كانوا على استعداد للكذب لحماية أفراد الأسرة المالكة الآخرين، لكنهم لم يكونوا مستعدين للكذب لحمايتى وحماية زوجى".

وأكدت أن أفراد الأسرة المالكة قرروا عدم منح ابنها آرتشى لقب أمير، وكذلك عدم حصوله على الحصانة الملكية، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك خوف العائلة الملكية فى بريطانيا من عرق الطفل بسببها.

قالت ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، إن ملكة بريطاني الملكة إليزابيث الثانية كانت شخصية رائعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها منحتها هدية عقب خطوبتها من الأمير هارى عبارة عن أقراط من اللؤلؤ وقلادة.