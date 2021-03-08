الأمير هاري: والدي لم يرد على تليفوناتي منذ فترة طويلة

أكد الأمير هاري، أن والده الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، لم يرد على تليفوناته منذ فترة طويلة.

وقال هاري في حواره مع أوبرا وينفري إنه قبل التنازل عن المهام الملكية أجرى 3 محادثات مع ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية، ومحادثتين مع والده الأمير تشارلز، إلا أنه عقب ذلك لم يرد على تليفوناته.

وبسؤاله عن سبب ذلك قال: "لأنني في تلك المرحلة ، أخذت الأمور على عاتقي. كنت بحاجة إلى القيام بذلك من أجل عائلتي. هذه ليست مفاجأة لأي شخص، إنه لأمر محزن حقًا أنها الأمر وصل إلى هذه النقطة، لكن علي أن أفعل شيئًا ما، من أجل صحتي العقلية وصحة زوجتي. ولأرتشي أيضًا، لأنني استطعت أن أرى إلى أين يتجه حاله في هذه الأثناء".

وأضاف أنه شعر بالرعب، عقب إفصاح ميجان عن رغبته في عدم العيش.

وتابع: "العيش في القصر الملكي بيئة خانقة، ولم يكن لي مكانا ألجا إليه، العائلة لديها عقلية لم تتغير منذ سنوات، مررنا بها جميعا".