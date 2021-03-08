تركيا تعلن 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29030 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2780417 حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2623924 شخصا، بعد تسجيل 7785 حالة شفاء جديدة.
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