نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي للمرأة | كيف يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي 8 مارس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح يوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة حيث يتم الاحتفال بها في معظم دول العالم بطرق مختلفة على حسب ثقافة كل دولة، وبالتأكيد يتم الاحتفال بها تقديراً لما تفعله المرأة في المجتمع من فاعليات في معظم مجالات الحياة، كما يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لكي يعرف المجتمع أن دور المرأة لا يقل عن دول أي شخص آخر في المجتمع، إذا لم يكن للمرأة دوراً في تنمية المجتمع والنهوض به لكان المجتمع مازال فقيراً وغير متطوراً في معظم المجالات، بالإضافة إلى دور المرأة الرئيسي في المجتمع وهو الزوجة التي تسعى لتكوين أسرة سعيدة تفيد المجتمع ودور تربية الأطفال بطريقة مناسبة لتفتخر بهم في المستقبل والآن سوف نوافي حضراتكم بكل التفاصيل عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2021

هناك العديد من الدول تحتفل بهذا اليوم الجميل الذي يكرم المرأة ويعزز دورها في المجتمع وبالتالي إزالة أي نوع من أنواع التمييز بين المرأة وأي شخص آخر في المجتمع، وبالتالي فإن كل دولة تختلف في طريقة احتفالها بهذا اليوم، فهناك من يقدم الهدايا والورود، وهناك أيضاً من يتبادل الزيارات مع النساء التي توجد في حياته الطبيعية مثل : الزوجة، والابنة، والأم، كما أن كل دولة لها طريقة معينة للاحتفال المميز، على سبيل المثال :

دولة إيطاليا: يتم تكريم النساء عن طريق توزيع العديد من الأزهار والورود الصفراء الجميلة في كل شارع من شوارع إيطاليا، لأنها تعبر عن قوة المرأة وحساسيتها ضد أي شخص يتعامل معها بعنف.

دولة الصين: يتم الاحتفال بهذا اليوم عن طريق إعطاء المرأة التي تعمل في أي مكان في الصين نصف اليوم أجازة، وأيضاً يظهر الرجل للمرأة الكثير من كلام وأفعال الاحترام والحب، ويقوم بمنحها بعض الورود والهدايا التي يعبر بها عن تقديره لدورها الرئيسي في المجتمع.

دولة روسيا: يتم الاحتفال عن طريق تقديم الجنود بعض الورود لكل مرأة في شوارع روسيا.

دور المرأة في مواجهة فيروس كورونا على المستوى العالمي

إن فيروس كورونا المستجد قد أصاب العالم كله بشلل تام، حيث تم إغلاق الشركات والمصانع والمحلات التجارية والمطاعم وكل شيء، وانهار الاقتصاد في العديد من الدول، ومع ذلك تصدرت النساء وخاصةً الأمهات لهذه الجائحة بكل قوة لحماية أبنائها ومجتمعها من الإصابة بالفيروس، وأيضاً بالنسبة للنساء اللواتي هن في مناصب قيادية يسعون بكل قوة للعمل على انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.