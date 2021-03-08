موقع التقديم للجامعات السودانية الخاصة والحكومية 2021 ودليل نسب القبول الخاص

رابط موقع التقديم للجامعات السودانية الخاصة والحكومية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات الراغبين في إتمام عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 على النفقة الخاصة والجامعات الحكومية وأبناء العاملين أهم وأخر الأخبار فيما يخص دليل القبول الخاص بالجامعات السودانية 2021 حيث بدأت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات في استقبال طلبات التقديم للجامعات السودانية الخاصة والحكومية 2021 اليوم الأحد الموافق 7/مارس/2021م ويستمر عمليات التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية الخاصة 2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/مارس/2021م.

التقديم للجامعات السودانية الخاصة 2021

التقديم للجامعات السودانية 2021 القبول الخاصة والجامعات الحكومية وأبناء العاملين ، أوضحت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ضمن دليل القبول بالجامعات السودانية 2021 على النفقة الخاصة والجامعات الحكومية وأبناء العاملين كما أكدت أنه يجب أن تتوافر شروط التقديم للجامعات السودانية الخاصة 2021 والتي تتمثل في التالي: يكون القبول الخاص بالجامعات الحكومية وفق الضوابط والأسس الآتية:

تقبل أعداد إضافية فوق العدد المخطط للدراسة على نظام النفقة الخاصة شريطة أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني تفصيلاً أن المقاعد المخصصة للقبول الخاص بالجامعات الحكومية يجب أن لا تتجاوز 50% من عدد المقاعد المخصصة للقبول العام بالكلية أو التخصص المعني.

لا تقل النسبة المئوية عن 10% كحد أدنى من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني تفصيلاً آخر إذا كانت نسبة القبول العام لتخصص ما 92% مثلاً فيجب أن لا تقل نسبة القبول الخاص لهذا التخصص عن 82% كحد أدنى علماً بأن نسبة القبول الخاص لأي تخصص و خصوصاً المجالات الطبية يمكن أن لا تقل عن 2% أو 3% من نسبة القبول العام لأن نسبة القبول الفعلية لأي تخصص سواءً كان بنظام القبول العام أو الخاص تعتمد فقط على نسبة وعدد الطلاب المقدمين و تنافسهم على المقاعد المتاحة لهذا التخصص كما ذكرنا سابقاً.

تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة بكلياتها المختلفة.

لا يجوز لأي مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية حكومية أن تقدم منحاً للطلاب السودانيين.

يقبل الطالب السوداني الحاصل على شهادة الحفظة من جامعة القرآن الكريم أو العلوم الإسلامية على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

مراعاة ما جاء في البنود أعلاه تطبق كافة اللوائح والأسس والضوابط المعمول بها في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.

رابط موقع التقديم للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص

يُمكنكم التقديم للجامعات السودانية الخاصة والحكومية 2021 من خلال الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، كما يُمكنكم معرفة التفاصيل الكاملة لما يخص عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص، بالإضافة إلى دليل نسب القبول في الجامعات السودانية 2021 من خلال موقع دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي، والتي من ضمنها مؤسسات التعليم العالي الأهلية- المواد المؤهلة للترشيح للقبول مهم، دليل المنافسة للقبول للعام، أسماء الكليات للمؤسسات الحكومية ورموزها للمنافسة العامة، أسماء الكليات للمؤسسات الأهلية ورموزها للمنافسة العامة، المصاريف الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، دليل الرموز للولايات الأفل نمواً، وغيرها.