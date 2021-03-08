التسجيل في القوى العاملة سلطنة عمان للبحث عن عمل وطرق تحديث البيانات

يحتاج الأفراد الراغبين في العمل داخل سلطنة عمان إلى التسجيل في القوى العاملة سلطنة عمان وذلك لإعداد سجل بكافة المعلومات الخاصة بالمتقدمين والسماح للقوي العاملة بالاختيار ما بينهم، ويستطيع الأفراد من خلال تسجيل جديد القوي العاملة الحصول على فرصة لشغل أي من الوظائف التي يتم الإعلان عنها في نفس مجال تخصصهم، وذلك ضمن إطار التسهيلات التي تقدمها مؤسسات الدولة، والتي منها أيضًا قروض بنك مسقط للأفراد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في القوى العاملة سلطنة عمان.

التسجيل في القوى العاملة سلطنة عمان

أتاحت السلطات في سلطنة عمان التسجيل في القوى العاملة سلطنة عمان من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل ويتم التقديم للحصول على الوظائف من خلال الخطوات التالية:

يتم أولًا تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني على البطاقة الشخصية من خلال إحدى مكاتب الأحوال المدنية.

يتم بعد ذلك تفعيل التصديق الإلكتروني على الهاتف الجوال في حالة احتواء الجوال على قارئ البصمات.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

يتم تسجيل الدخول من خلال البطاقة الذكية أو رقم الجوال الذي تم تفعيله من قبل.

يجب أن يحصل الرغب في العمل على استمارة تسجيل الباحثين عن عمل من قبل وزارة شئون الموظفين أو الموقع الرسمي للوزارة وملئ الاستمارة.

يتم بعد ذلك كتابة كافة المعلومات اللازمة عن المتقدم للحصول على الوظيفة.

يطلب الموقع بعض الأوراق والمستندات يجب أن يتم إرفاقها بالإضافة إلى استمارة الباحثين عن العمل، وكذلك صورة حديثة مقاس 4*6 ذات خليفة زرقاء.

يتم مراجعة الأوراق والطلب من قبل وزارة القوي العاملة ومتابعة إجراءات البحث عن الوظيفة.

تحديث بيانات القوى العاملة

قامت وزارة القوى العاملة سلطة عمان بالسماح للأفراد المسجلين لدي وزارة القوى العاملة بتحديث البيانات الخاصة بهم للتأكد من المعلومات المسجلة والحصول على الوظيفة المناسبة فور إتاحتها، ويمكن للأفراد الراغبين في تحديث البيانات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

يتم تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية وقارئ البصمات للجوال المستخدم.

يمكن أيضًا تسجيل الدخول من خلال رقم الجوال المستخدم فقط.

يقوم بعد ذلك مقدم الطلب بتحديث بياناته وإرفاق الأوراق الثبوتية للتحديثات ومن ثم يتم إعادة تحديث البيانات من قبل وزارة القوي العاملة.