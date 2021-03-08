نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج تصاريح باركود حظر التجول في الكويت 2021 وتصريح عدم التعرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تصاريح باركود حظر التجول الجزئي الكويت2021 ، يتساءل الكثير من الأشخاص في الكويت والذين يرغبون في ممارسة عملهم بشكل طبيعي في وقت حظر التجول الجزئي الذي يتم تطبيقه في الكويت عن كيفية استخراج تصريح باركود الخاص بحظر التجول في الكويت، وذلك بعد ان أعلنت الحكومة الكويتية عن تطبيق نظام حظر التجول الجزئي، فيجب ان يقوم الأشخاص باستخراج تصريح الباركود لكي يمكنهم بسهولة وبشكل طبيعي التجول في هذا الوقت بدون التعرض لأي مشاكل، ويتم استخراج هذا التصريح للأشخاص التي يستوجب لها ذلك فقط، كما تم اتحت استخراج هذا التصريح بشكل الكتروني، وفيما يلي نستعرض كيفية استخراج الأشخاص في الكويت لتصاريح باركود حظر التجول 2021.

استخراج تصاريح باركود حظر التجول الجزئي

قامت الحكومة الكويتية خلال هذه الفترة بطرح مجموعة من القرارات التي تسعى بها الحكومة جاهدة الى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا في كافة انحاء الكويت والسيطرة عليها، وكان القرار الأمثل للسيطرة على الجائحة هو تطبيق نظام حظر التجول، وقد تم تطبيق نظام حظر التجول الجزئي، والذي يعني تطبيق الحظر لعدد معين من الساعات في اليوم، حيث يتم تطبيقه بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ليتم التقليل من الازدحام والحد من انتشار الفيروس بين الأشخاص بسبب التزاحم.

تصريحات الباركود للخروج وقت حظر التجول

تم الإعلان من قبل الحكومة الكويتية عن طرح نظام تصريحات الباركود الذي يتم الحصول عليها الكترونيا، وذلك من قبل الأشخاص التي يكون عملها في وقت الحظر، حيث أن استخراج التصريح يكون شيء اساسي لكي يتم السير بطريقة طبيعية في الشوارع اثناء وقت الحظر في كافة انحاء الكويت، وذلك منعا لحدوث أي مشاكل في ذلك الوقت، وأقرت الحكومة الكويتية ان تصريحات الباركود الخاصة بحظر التجول في الكويت سوف تكون متاحة للحصول عليها من قبل الموقع الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت.

خطوات استخراج تصريحات باركود حظر التجول في الكويت

قامت الحكومة السعودية بطرح إمكانية الحصول على تصريحات باركود الكترونيا بسهولة بالنسبة للأشخاص، وذلك بهدف الحصول على تصريح للذهاب وقت الحظر الى المراكز الطبي المختلفة من قبل الموجودين في الكويت بهدف اجراء مسحة طبية، او بهدف الحصول على اللقاح، ويتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول في البداية الى الموقع الالكتروني الخاص بهيئة المعلومات المدنية في الكويت من خلال رابط موقع الهيئة العامّة للمعلومات المدنيّة.

يتم الضغط على خدمة الخروج أثناء وقت حظر التجول في الكويت.

يتم ادخال الرقم المدني الخاص بالمستخدم.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

ادخال رقم اللوحة الخاصة بسيارة المستخدم في المكان المخصص لها.

بعد ذلك يتم تحديد السبب الذي يريد المستخدم الخروج لأجلك في وقت تطبيق الحظر.

يتم ادخال المكان الذي يتم التوجه اليه.

اختيار مدة الإذن المطلوب.

يتم ادخال الرقم الآلي الخاص بالعنوان للموقع الحالي وكذلك المكان الذي يتوجه اليه المستخدم.

بعد قراءة كافة التنبيهات يتم الضغط على ايقونة ارسال الطلب ليتم تأكيده ثم ارساله.

خطوات استخراج تصريح عدم التعرض في وقت الحظر

يمكن لكافة المتواجدين داخل الأراضي الكويتية اجراء عملية استخراج تصريح يفيد بعدم التعرض اثناء حظر التجول بسهولة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بهيئة المعلومات المدنية، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي.

التوجه مباشرة الي موقع هيئة المعلومات المدنية.

يتم اختيار خدمة اصدار تصريح بعدم التعرض.

يتم تحديد خدمة الافراد او المركبات.

تدوين الرقم المدني الخاص بالمستخدم.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.

ادخال رقم لوحة المركبة بشكل صحيح.

اختيار زر التفعيل.

بعد ذلك يتم اتباع الخطوات المتبقية ليتم تأكيد الطلب بنجاح.

رابط استخراج تصاريح باركود في حظر التجول الجزئي

أعلنت الحكومة الكويتية أنها تعمل بشكل طبيعي على استقبال كافة الطلبات التي يتم ارسالها الأشخاص داخل الكويت في كافة المناطق بسهولة الكترونيا، وذلك بسهولة من خلال الرابط الذي تم تخصيه عبر الموقع الالكتروني الخاص بهيئة المعلومات المدنية، حيث يتم التوجه مباشرة الى رابط موقع وزارة الداخلية ،وذلك لاستخراج تصاريح الخروج أثناء الحظر وكذلك لاستخراج تصاريح عدم التعرّض ومن ثم يتم ارسال الطلب ليتم بحثه ومراجعته ومن ثم الموافقة عليه وبذلك يتم بسهولة الكترونيا استخراج تصاريح باركود للأشخاص اثناء حظر التجول في الكويت.