نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط طلب تصريح خروج أثناء الحظر في الكويت curfew.paci.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من المقيمين والوافدين داخل الكويت بالبحث عن رابط طلب تصريح خروج أثناء الحظر، وذلك من اجل تسهيل الانتقال من مكان لأخر أثناء تطبيق حظر التجوال في الكويت، حيث انه هناك كثير من الأشخاص يرتبط عملهم بالوقت الذي يكون في حظر التجول ويتطلب خروجهم أثناء الحظر، لذلك ننشر رابط طلب تصريح أثناء الحظر، حيث تطبق دوله الكويت حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك لمنع التجمع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

طلب تصريح خروج أثناء الحظر في الكويت

كانت الهيئة العامه للمعلومات المدنية التابعة لدوله الكويت بالتعاون مع قطاع شؤون المرور في وزاره الداخلية، على موقع إلكتروني يتم من خلاله إصدار تصاريح الخروج المؤقت أثناء فتره الحظر، التي يتم تطبيقها بداية من اليوم الأحد الساعة الخامسة مساءا، وحتى الساعة الخامسة فجرا ولمده شهر.

الفئات المسموح لها بالحصول علي تصريح وقت الحظر

يتم الموافقه على تقديم طلبات الحصول على طلب إذن خروج خلال ساعات الحظر، بالنسبة لخمس فئات فقط حيث شملت هذه التصاريح

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وستكون مده التصريح التي قد حددتها الحكومة ما بين ثلاثين دقيقه وحتى ساعتين فقطن ويتم تحديدها حسب الشخص المتقدم للحصول على التصريح وحسب المكان المتوجه له،وعند دخول النظام الألي الإلكتروني، سيطلب كتابة الرقم المدني الموحد للمنزل وكتابه مكان الوجهة التي سيتوجه أليها الشخص ،وكذلك رقم السيارة وكتابه الرقم الألي عن طريق استخدام تطبيق فايندر الذي يصدر على المعلومات المدنية وقد حذرت الجهات التابعة لوزارة الداخلية، أن الأشخاص التي ستقوم بكتابه بيانات خاطئه فسوف تكون هناك مساله قانونيه لهم ومخالفه إذا تم اكتشاف ذلك ويمكن يتعرض إلى الحبس سته اشهر وغرامه من 5000 دينار.