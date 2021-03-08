حاكم نيويورك يرفض الاستقالة بعد اتهامات التحرش: مستحيل

جدة - نرمين السيد - قال حاكم نيويورك آندرو كومو، إنه لن يترك وظيفته بسبب مزعم عن سوء السلوك مع النساء، مشددًا على استحالة استقالته، فى تحدٍ واضح للدعوات المتزايدة التى تطالبه بمغادرة منصبه.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال كومو فى اتصال هاتفى مع الصحفيين، أمس الأحد: "لن أستقيل بسبب مزاعم، من المستحيل أن أستقيل".

وأضاف حاكم نيويورك، أنه سيسمح للمدعيه العامة ليتيسيا جيمس بإكمال تحقيقها، وحث على الانتظار قبل إصدار الحكم، وكرر قوله فى الأسبوع الماضى: "لكل امرأة الحق فى التقدم".

واعتذر كومو عن سلوكه مع نساء أخريات، واعتبر أنه "أسىء فهمه"، لكنه نفى بشكل قاطع مزاعم المساعدة الصحفية كارين هينتون، قائلاً إنها "غير صحيحة"، مضيفًا أنها كانت "خصمًا سياسيًا منذ فترة طويلة"، وقالت هينتون إن الحاكم عانقها فى فندق عام 2000.

ويواجه السياسى الديمقراطى البارز الذى يتولى منصبه حاكمًا لنيويورك للمرة الثالثة، اتهامات بالسلوك السيىء بعدما كشفت 5 نساء عن وقائع تحرشه بهن، منهن مساعدتين سابقتين له، حسبما نقلت صحيفتى "واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال".