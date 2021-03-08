جدة - نرمين السيد - دفع الجيش السودانى، اليوم الاثنين، بتعزيزات إلى حدود إثيوبيا قبالة إقليم النيل الأزرق، وسط تحذيرات من أن إثيوبيا تخطط مع حركة متمردة محلية للسيطرة على مدن فى النيل الأزرق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وتمكن الجيش السودانى منذ شهر نوفمبر الماضى، من استعادة أراضيه فى ولاية القضارف والفشقة الكبرى من الميليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، التى كانت تسيطر عليها منذ 26 عامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جيش السودان يدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدود إثيوبيا قبالة النيل الأزرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.