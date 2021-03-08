إسبانيا .. إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل، أنه تم العثور يوم السبت الماضى، على قارب يحمل 15 مهاجرا قبالة جزيرة تينيريفى، وآخر يحمل 41 مهاجرا بالقرب من جزيرة غران كناريا.

وأضاف أن 51 مهاجرا إضافيا "49 رجلا، وامرأتين" تم الاعتناء بهم، أمس الأحد، بعد إنقاذهم قبالة سواحل جزيرة غران كناريا.