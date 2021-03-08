جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، "تحييد" فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن لجنوده شمال شرقي الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان إن فلسطينا "حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس"، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين على بعد 19 كم.
وأضاف أن الجندي قام بدفع المهاجم بالقوة فيما أطلق قائد القوة الإسرائيلية النار عليه وتمكن من تحييده.
وبحسب بيان الجيش أصيب الجندي بجروح طفيفة في يده وتمت معالجته في المكان.
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي حالة الشاب الفلسطيني وطبيعة الجروح التي أصيب بها.
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