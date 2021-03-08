غينيا بيساو: مقتل 17 شخصا وإصابة المئات فى انفجارات بمستودعات ديناميت

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر "تويتر"، أعلنت السلطات الصحية مقتل 17 شخصًا على الأقل، إضافة إلى إصابة 420 شخصًا، يعالجون فى ثلاث مستشفيات بعد انفجارات فى مجمع عسكرى بمدينة باتا، أكبر مدن البلاد.

ومن جانبه، قال الرئيس أوبيانج، إن هناك أكثر من 500 جريح، لافتًا إلى أن "الإهمال وعدم الانتباه سببا الانفجار"، حسبما جاء فى بيان نشرته وسائل الإعلام.

وأضاف رئيس غينيا بيساو، أن "مستودعات الديناميت والمتفجرات اشتعلت عندما أضرم جيران النيران فى مزارع مجاورة، وامتدت النيران إلى الثكنات"، موضحًا أن موجات الصدمة تسببت فى أضرار لجميع المبانى والمنازل فى باتا، وأمر بتحقيقات لمحاسبة المسؤولين.

كما دعا أوبيانج المواطنين إلى الالتزام بالهدوء، محذرًا من تداول الكثير من الأخبار الكاذبة، لافتًا إلى أنه من بين الضحايا جنودًا ومدنيين.

وبحب مجلة "ريال ايكواتوريال غينيا"، فإن "الهزات الناجمة عن الانفجارات شعر بها السكان أيضًا فى مبان نائية"، كما أشار موقع "أهورايج" المحلي، إلى 3 انفجارات مختلفة، ألحقت أضرارًا بالمبانى.