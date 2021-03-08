العراق: اعتقال ذباح داعش فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، أعلن أكد جهاز المخابرات العراقى الإطاحة بالإرهابى عاشور النعيمى، المكنى بـ "عاشور الذباح"، المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط فى عشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.

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