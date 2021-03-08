صور.. بابا الفاتيكان يغادر العراق

جدة - نرمين السيد - غادر بابا الفاتيكان الأراضى العراقية، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى روما، وسط إجراءات توديع رسمية، بعد جولة دامت 3 أيام، زار فيها البابا فرنسيس عددًا من المناطق العراقية.





ووفقًا لقناة "ناس" العراقية، فنقد استقل البابا طائرته الخاصة، وسط إجراءات توديع رسمية، تقدمها رئيس الجمهورية برهم صالح، وعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة. وكانت زيارة البابا فرنسيس محطة هامة على طريق استعادة العراق لمكانته الدينية، وعلى مدار 3 أيام حافلة من التنقلات بالطائرة والمروحية وسيارة مصفحة، زار بابا الفاتيكان العديد من المناطق العراقية، لاسيما المناطق المنكوبة بأثار إرهاب داعش فى نينوى والموصل، حيث أدى صلاة من أجل أرواح ضحايا الحروب والإرهاب.

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