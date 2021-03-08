تدريبات عسكرية مصرية فرنسية بالبحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحريا عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" والقرويطة "أبو قير" مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) عقب انتهاء زيارتهم لميناء سفاجا.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، كذلك التدريب على حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.
ويأتي هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، في إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.
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