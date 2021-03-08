جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحرى ألكسندر كاربوف: "أصيب 4 مدنيين خلال تنفيذهم أعمالاً زراعية فى منطقة عامودا، 25 كيلومترًا غربى القامشلى، بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للجيش التركى".
وأوضح كاربوف فى بيانه، اليوم، أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية فى منطقة مدينة الباب، استهدفوا براجمة صواريخ، محطة كهرباء تقع على بعد 2 كيلومتر من بلدة جب الصفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 4 مدنيين فى شمال سوريا فى هجوم لمرتزقة أنقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.