إصابة 4 مدنيين فى شمال سوريا فى هجوم لمرتزقة أنقرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة بوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحرى ألكسندر كاربوف: "أصيب 4 مدنيين خلال تنفيذهم أعمالاً زراعية فى منطقة عامودا، 25 كيلومترًا غربى القامشلى، بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للجيش التركى".

وأوضح كاربوف فى بيانه، اليوم، أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية فى منطقة مدينة الباب، استهدفوا براجمة صواريخ، محطة كهرباء تقع على بعد 2 كيلومتر من بلدة جب الصفا.