مصدر ليبى: القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر بمديرية أمن طبرق الليبية إن الخلية التى تم القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمى لجماعة الإخوان، وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الإلكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات.





وأضاف المصدر- فى تصريحات لوكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين- أن العصابة تتكون من عدة أشخاص سيتم الكشف عليهم لاحقًا، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل القضية، فور الانتهاء من التحقيقات.

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