الرئاسة التركية: مصر عقل العالم العربى

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وكان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قال فى وقت سابق، إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية فى شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن "عروض التنقيب المصرية قد احترمت الجرف القاري لتركيا، وأن أنقرة تنظر إلى ذلك بشكل إيجابى".
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعرب كذلك السفير التركى لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، عن "تفاؤل أنقرة بتحسن العلاقات مع مصر رغم استمرار التوتر السياسى بين الطرفين".
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين فى مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه يمكن فتح فصل جديد فى علاقتنا مع مصر ودول الخليج، للمساعدة فى السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال فى تصريحاته التى نقلها موقع "العربية نت"، إن مصر دولة مهمة فى الوطن العربى، وتبقى عقل العالم العربى، وهى قلب العالم العربى.
وأضاف "نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية فى شرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا أخرى فى ليبيا، وعملية السلام والفلسطينيين.
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