قائد البحرية الإيرانية لـ إسرائيل: ردنا سيكون قويًا ومدمرًا على أى وقاحة

جدة - نرمين السيد - اعتبر قائد القوة البحرية بالجيش الإيرانى حسين خانزادى، اليوم الإثنين، أن الأمن والسلام مستتب فى منطقة الخليج ومضيق هرمز، قائلاً إن ذلك "بفضل الوجود القوى لبحريتى الجيش والحرس الثورى الإيرانى".





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال خانزادى، إن الرد الإيرانى على أى تهديد "سيكون قويًا ومدمرًا"، مضيفًا أنه "على جميع الدول الطامعة فى حدود إيران أن تعلم أن قواتنا المسلحة تقف أمام أى وقاحة وبلطجة". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اتهم إيران بالاعتداء على سفينة شحن إسرائيلية فى خليج عمان مؤخرًا، وقال إن "إسرائيل ستضرب الوجود الإيرانى فى كل مكان فى المنطقة". كما قال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، إن الجيش الإسرائيلى يعمل حاليًا على تحديث خططه، لضرب مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة للعمل بشكل مستقل.

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