أبو الغيط يُدين التصعيد الحوثى.. ويطالب المجتمع الدولى بضغط أكبر

جدة - نرمين السيد - وأكد أبو الغيط، فى بيان له اليوم الإثنين، أن التصعيد الحوثى الذى استهدف أكبر موانئ شحن النفط فى العالم، يُعرض تدفقات الطاقة للخطر، مضيفًا أن المجتمع الدولى مُطالَبٌ بوضع ضغوط أكبر على الحوثيين وعلى من يقف وراءهم ويدعمهم.
وأعرب عن ثقته فى قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها، مؤكدًا أن من يدفع ثمن هذا التصعيد، الذى تؤججه وتحركه طهران، هم أبناء الشعب اليمنى الذى يُعانى استمرار الحرب وما تسببت فيه من أزمة إنسانية صارت الأخطر فى العالم.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط إشارته إلى خطورة وتهور السياسة الإيرانية فى المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن ما ترمى إليه طهران من تحسين وضعها التفاوضى بهذا التصعيد قد ينقلب إلى الضد، مُحذرًا من أن التصعيد العسكرى يُدمر الثقة بين الأطراف ويُصعب من الدخول فى عملية تفاوض جادة.
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