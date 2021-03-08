ليبيا تسجل 1.018 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، فأن إجمالى الإصابات بالفيروس وصل إلى 139 ألفا و658 حالة، منها 10 آلاف و492 نشطة، و126 ألفا و878 متعافى، فى حين توفى 2288 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد مارس الماضى.

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