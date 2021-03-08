ظريف: بايدن غير قادر على تحديد ملامح سياسته الخارجية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يزال يسير على خطى سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية".





وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أضاف ظريف، أنه "رغم اعترافه رسميًا بفشل سياسة الضغوط القصوى التى كان ينتهجها ترامب، لا يزال بايدن يواصل هذه السياسة فى مجال فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية". واعتبر الوزير الإيرانى أن الرئيس الأمريكى بايدن غير قادر على تحديد ملامح سياسته الخارجية، قائلاً: "أشعر أن حكومة السيد بايدن لم تصل بعد إلى استنتاج نهائى حول السياسة الخارجية، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نتجاهل الضغوط التى تمارس على إدارته من مختلف المجموعات، سواء المتطرفين فى الولايات المتحدة أو إسرائيل".

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